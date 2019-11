Ecco la prima mappa completa di Titano, la luna di Saturno con oceani di idrocarburi

Titano è il più grande satellite naturale di Saturno ed uno dei corpi rocciosi più massicci dell'intero sistema solare. Il corpo celeste oltre ad avere un'atmosfera, al suo interno potrebbe contenere giganteschi bacini di idrocarburi che si trovano allo stato liquido.

Il mondo appassiona da sempre gli addetti ai lavori, che hanno recentemente completato la prima mappa completa del satellite (visibile in tutto il suo splendore in calce all'articolo). Quest'ultima ha rivelato dune, laghi, pianure, crateri e altri luoghi incredibili. Pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, la carta geografica è stata costruita da David Williams dell'Arizona State University's School of Earth and Space Exploration e da Rosaly Lopes del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

"Titano ha un ciclo idrologico attivo basato sul metano che ha modellato un complesso paesaggio geologico, rendendo la sua superficie una delle più geologicamente diverse nel sistema solare", afferma Lopes. "Nonostante i diversi materiali, temperatura e gravità tra Terra e Titano, molte caratteristiche superficiali sono simili tra i due mondi e possono essere interpretate come prodotti degli stessi processi geologici."

Il team di Lopes ha utilizzato i dati della missione Cassini della NASA, che tra il 2004 e il 2017 ha effettuato più di 120 sorvoli del satellite di Saturno. In particolare, sono stati usati i dati del radar imager e degli strumenti a infrarossi e visibili della sonda; strumenti che hanno catturato alcune delle più grandi caratteristiche geologiche di Titano.

Cassini non ha osservato tutto il corpo celeste. Il team di scienziati, ha utilizzato i dati degli strumenti per dedurre la conformazione dei terreni anche nelle aree che non sono state osservate direttamente dal veicolo spaziale della NASA. Un'operazione che ha dell'incredibile e che potrà tornare molto utile agli scienziati.