Questa è la "mappa" più dettagliata dei neuroni all'interno del cervello dei topi

Un documento pubblicato il 7 maggio sulla rivista Cell, ha mostrato il la mappa dei neuroni più dettagliata di sempre di un cervello di topo. I ricercatori dell'Allen Institute for Brain Science, un'organizzazione no profit dedicata alle neuroscienze, hanno scrupolosamente registrato ogni cellula cerebrale dei topi negli ultimi anni.

La mappa - ora completa - comprende circa 100 milioni di cellule. In genere, i ricercatori tracciano le connessioni tra le cellule cerebrali utilizzando sottili fette di tessuto che possono essere immaginate ed esplorate strato per strato. Per costruire una mappa tridimensionale completa, il team di Allen Institute ha invece diviso il cervello del topo in pixel 3D, per poi mappare le cellule e le connessioni all'interno di ciascun pixel.

Il risultato comprende una "media" del cervello di 1.675 topi da laboratorio, per assicurarsi che la mappa fosse il più standard possibile. I topi sono comuni "organismi modello" nelle neuroscienze. I loro cervelli hanno strutture abbastanza simili a quelle umane, possono essere addestrati, si riproducono facilmente e i ricercatori hanno già sviluppato una solida comprensione del funzionamento della loro materia grigia.

L'obiettivo del team è uno: portare questa comprensione del cervello dei topi a un nuovo livello. Nel fare ciò, i neuroscienziati avranno uno strumento con cui sviluppare nuovi programmi di ricerca e accelerare le ricerche già in corso. Un progetto che potrà cambiare in meglio il modo di lavorare di questi scienziati.