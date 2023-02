Ecco a voi la 'mappa delle emozioni': con lei saprai sempre dove andare!

È possibile ridisegnare la mappa di una città intera con le emozioni? A quanto pare un nuovo studio sembra confermarlo. Un modo alternativo (e decisamente tecnologico) per lasciarsi guidare nei luoghi a noi sconosciuti.

Dopo aver visto quali siano le emoji più utilizzate in Italia e nel mondo, questa recente ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Plos One e condotta da un team di ricercatori guidati dall'istituto tecnologico Giapponese di Kyoto, ha esaminato i post pubblicati sui social media al fine di esplorare e osservare sia il comportamento, che le emozioni umane.

Tentando di semplificare l'intera ricerca, analizzando circa 2 milioni di tweet pubblicati da 200 mila utenti di Londra e San Francisco, è stato possibile ricostruire con precisione quali luoghi di ogni città siano più spesso associati a tristezza, rabbia o paura e quali invece a gioia e sorpresa.

Per far ciò, gli esperti hanno utilizzato strumenti di intelligenza artificiale che imitano il funzionamento delle reti neurali analizzando una tale quantità di dati. Dai risultati è emerso chiaramente che location differenti presentano emozioni differenti.

Alcuni esempi pratici? In entrambe le città i tweet scritti in stazioni ferroviarie e aeroporti tendono ad esprimere disgusto (cosa che troverà probabilmente riscontro tra molti di voi), mentre quelli pubblicati in ristoranti e hotel sono solitamente associati a emozioni positive. Vale la pena però ricordare, che si tratta di risultati probabilmente non generalizzabili dal momento che l'analisi ha preso in considerazione solo i tweet scritti in inglese, limitando di molto le possibilità.

Nonostante non sia spettacolare come la mappa dell'intero universo conosciuto, i ricercatori coordinati da Panote Siriaraya, affermano inoltre che questa tipologia di analisi può essere sicuramente migliorata divenendo molto più accurata, utilizzando ad esempio le informazioni raccolte mediante la piattaforma Open Street Map. Non ci resta dunque che attendere nuovi studi, che tra non molto ci doneranno magari delle vere e proprie "mappe delle emozioni".