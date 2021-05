Questa è una mappa della materia oscura presente nella Via Lattea

Grazie all'intelligenza artificiale, un gruppo di ricercatori è riuscito a ricostruire una nuova mappa della materia oscura, rivelando i filamenti nascosti della materia invisibile che collega le galassie. La mappa si focalizza sul "Gruppo Locale", il nome proprio dato al gruppo di galassie di cui fa parte la nostra galassia: la Via Lattea.

Così come vi abbiamo precedentemente raccontato, la materia oscura è una sostanza misteriosa e invisibile che interagisce con la materia visibile attraverso la gravità. Non sappiamo molto della sua esistenza e non abbiamo ancora trovato delle prove che testimonino la sua esistenza... per questo rimane in gran parte un vero e proprio mistero.

Qualunque cosa sia la materia oscura, una cosa è certa: i suoi effetti sono rilevabili nelle forze gravitazionali che permeano l'Universo. Come fanno gli scienziati, quindi, a creare mappe di qualcosa che non conoscono? Attraverso simulazioni nei supercomputer, a partire da un modello dell'universo primordiale e avanzando rapidamente attraverso miliardi di anni di espansione ed evoluzione, riempiendo gli spazi per capire dove si trovava la materia oscura e dove potrebbe essere.

Il nuovo studio, tuttavia, utilizza un approccio diverso: i ricercatori hanno addestrato un programma di apprendimento automatico su migliaia di simulazioni al computer di materia "normale" e materia oscura nell'Universo locale. Dopo aver testato l'algoritmo di apprendimento automatico su un secondo set di simulazioni dell'universo, i ricercatori lo hanno applicato ai dati del mondo reale.

Nello specifico, è stato utilizzato un catalogo che contiene dati sulla distribuzione e sul movimento della materia visibile entro 200 megaparsec (o 6,5 miliardi di anni luce) della Via Lattea (qui un'immagine incredibile del suo centro). Quell'area comprende più di 17.000 galassie. Il risultato è stata una nuova mappa della materia oscura nell'Universo locale e le sue relazioni con la materia visibile.