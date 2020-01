Questa mappa mostra la diffusione del Coronavirus in tempo reale

Da qualche giorno è disponibile una mappa ultradettagliata, aggiornata in tempo reale, dell'epidemia di Coronavirus, la nuova polmonite che sta preoccupando il mondo ma che fortunatamente al momento non sembra essere arrivata in Italia.

Come spiegano gli sviluppatori sul blog ufficiale, la mappa in tempo reale consente di visualizzare e tracciare i casi su scala giornaliera. Per i ricercatori, il set di dati completo è scaricabile come foglio di Google. Il tool si basa sul sistema ArcGIS, che è in grado di gestire le informazioni geolocalizzate grazie ad una piattaforma sviluppata dalla Johns Hopkins University & Medicine.

La mappa è composta solo da casi certificati da varie fonti, tra cui OMS, US CDC, ECDC China CDC (CCDC), NHC e DXY. Quest'ultimo è un sito web cinese che aggrega i rapporti locali in real time, e consente di pubblicare aggiornamenti in maniera tempestiva rispetto a quelli nazionali.

La dashboard, consultabile gratuitamente tramite questo indirizzo, ha lo scopo di fornire al pubblico una panoramica più chiara sulla situazione attuale e sullo sviluppo dell'epidemia, con dati trasparenti.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, sono confermati 4.474 casi e 107 decessi. Nella lista presente nella parte sinistra viene anche indicato il primo caso in Germania, ed i cinque negli Stati Uniti.

Questa mattina abbiamo cercato di riassumere in una notizia i sintomi riconducibili al nuovo Coronavirus, che potrebbe avere delle ripercussioni pesantissime anche sulla produzione dell'iPhone.