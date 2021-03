Questa mappa ci permette di sapere dove si trovano gli animali sconosciuti alla scienza

Le mappe per molti secoli sono state essenziali per scoprire nuovi territori e confini sconosciuti. Anche oggi, nonostante conosciamo per bene il nostro pianeta, sono estremamente importanti. Adesso, un nuovo sforzo internazionale ha intenzione di mappare tutti i luoghi della Terra in cui è più probabile che vivano specie sconosciute.

"Stime prudenti suggeriscono che solo il 13-18% di tutte le specie viventi siano conosciute a questo punto, anche se questo numero potrebbe essere solo dell'1,5%", spiegano i ricercatori della Yale University in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution. Ignorare l'esistenza di queste specie potrebbe farle perdere per sempre, poiché le creature del nostro pianeta si stanno estinguendo a un ritmo allarmante.

Così gli esperti hanno creato un modello in cui vengono elencati i luoghi dove potrebbero esistere specie sconosciute di vertebrati terrestri. È molto improbabile, infatti, che possano esistere animali di grandi dimensioni di cui non siamo già a conoscenza. Al contrario, invece, è molto probabile l'esistenza di piccoli animali che non sono mai stati classificati dagli scienziati.

Brasile, Indonesia, Madagascar e Colombia sono i luoghi più probabili in cui potrebbero trovarsi le specie di vertebrati più sconosciute, rappresentando potenzialmente un quarto di tutte le scoperte future. Ovviamente, sottolineano i ricercatori, queste specie potranno essere scoperte solo se la ricerca di queste creature verrà supportata.

Non solo per quanto riguarda i vertebrati: gli scienziati vogliono scoprire anche nuove specie vegetali, marine e invertebrate. È possibile accedere a una versione interattiva della mappa cliccando su questo link.