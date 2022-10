La mappa stellare completa più antica del mondo, persa per millenni, è stata ritrovata

La mappa stellare completa più antica del mondo. Gli scienziati potrebbero aver ritrovato un frammento di questo documento su un foglio di pergamena medievale, creato dall'astronomo greco Ipparco. La scoperta è stata effettuata sotto nove fogli del Codex Climaci Rescriptus nel monastero di Santa Caterina nella penisola egiziana del Sinai.

Gli scritti originali sono stati raschiati dalla loro pergamena per far posto a una raccolta di testi aramaici cristiani palestinesi che raccontano storie dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma l'imaging multispettrale ha rivelato qualcosa di sorprendente: numeri che indicano, in gradi, la lunghezza e la larghezza della costellazione della Corona Boreale e le coordinate per le stelle.

Il lavoro degli scienziati è stato pubblicato sul Journal for the History of Astronomy a metà di questo mese. Le coordinate delle stelle vennero scritte da Ipparco - considerato il padre dell'astronomia scientifica - all'incirca nel 129 avanti Cristo. Non abbiamo molti documenti sulla vita dell'uomo, anche se quelli a nostra disposizione gli attribuiscono una serie di impressionanti progressi scientifici, come la modellazione accurata dei movimenti del sole e della luna, la realizzazione di una scala di luminosità per misurare le stelle, lo sviluppo della trigonometria e, infine, l'invenzione dell'astrolabio.

L'astronomo greco catalogò in tutto circa 850 stelle nel cielo notturno. Tutto questo 2.000 anni fa. A parte il codice stesso, i ricercatori ritengono che altre pagine del catalogo delle stelle possano nascondersi all'interno degli oltre 160 palinsesti del Monastero di Santa Caterina e ricerche future cercheranno nuovi documenti dell'incredibile impresa di Ipparco.