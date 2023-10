Questa mappa vecchia di 4000 anni potrebbe portarci a scoperte incredibili

La misteriosa lastra di roccia di Saint-Belec, probabilmente la mappa del tesoro più antica mai scoperta in Europa, sta catturando l'attenzione degli archeologi. I ricercatori stanno infatti utilizzando questo reperto di oltre 4000 anni fa per andare alla scoperta di antichi siti sconosciuti nella Francia nord-occidentale.

La lastra fu trovata nel 1900 ma venne dimenticata per oltre un secolo. Poi, nel 2014 un team di archeologi francesi ha riscoperto l’antico reperto e si è adoperato per svelarne i misteri.

La lastra copre un’area di oltre 600 chilometri quadrati nella regione francese della Bretagna. La mappa è costellata di piccoli avvallamenti che potrebbero indicare la presenza di tumuli, abitazioni o depositi geologici. Scoprire il loro significato potrebbe quindi portare a nuove scoperte entusiasmanti.

Di solito, gli archeologi individuano i loro potenziali obbiettivi usando sofisticate tecnologie come radar, fotografie aeree o tomografie sismiche (come per questo ritrovamento dell'ingresso al mondo dei morti, in Messico). Si tratta di un lavoro complesso ed economicamente costoso, che non sempre porta ai risultati sperati.

Usare una mappa antica sarebbe un approccio innovativo ma comunque non semplice. Per prima cosa bisognerebbe effettuare un sopralluogo sull'intero territorio e fare un riferimento incrociato ai segni sulla lastra. Un lavoro che, secondo gli esperti, potrebbe richiedere anche 15 anni.

Finora, gli archeologi hanno identificato solo alcuni fiumi e montagne presenti nel territorio attuale. Inoltre, stanno scavando nel sito iniziale in cui è stata scoperta la lastra per scoprirne altri frammenti. Sembra infatti che alcuni pezzi della mappa siano stati staccati e utilizzati per costruire una tomba.

Secondo gli esperti, questo potrebbe essere dovuto a improvvisi cambiamenti nelle gerarchie di potere. Se così fosse, l'area coperta dalla mappa potrebbe essere stata un antico regno, crollato in seguito a rivolte e ribellioni.