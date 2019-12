Ecco la mappa dei venti che ci sono su Marte. Il clima è più stabile di quello terrestre

Circa 4 miliardi di anni fa, si ritiene che un'atmosfera densa abbia protetto la superficie del Pianeta Rosso, permettendo all'acqua di fluire sul mondo e ospitando, forse, la vita. Oggi le cose sono molto diverse. L'atmosfera del Pianeta Rosso è 100 volte più sottile di quella terrestre ed è composta per il 95% di anidride carbonica.

Nonostante possa sembrare duro, il clima marziano potrebbe effettivamente essere molto più stabile di quello terrestre, secondo quanto riportato da nuovi dati pubblicati sulla rivista Science. Quello che è successo all'atmosfera di Marte è un mistero che ha confuso gli scienziati per anni. Ora, una nuova mappa che traccia i venti che soffiano sulla superficie del pianeta potrebbe rivelare nuove informazioni da questo punto di vista.

Grazie ai dati raccolti dal veicolo spaziale Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) della NASA, gli scienziati hanno creato la prima mappa per misurare la circolazione globale dell'atmosfera superiore di Marte. La mappa fornisce un confronto senza precedenti con l'atmosfera della Terra.

Lanciato a novembre 2013, MAVEN orbita attorno a Marte e ne studia l'atmosfera. Inizialmente, la mappatura dei venti di Marte non era programmata. È Mehdi Benna, scienziato planetario presso il Goddard Space Flight Center della NASA e autore principale dello studio, ad aver avuto l'idea. "La cosa bella è che la missione non è mai stata progettata per farlo", afferma l'uomo. Durante la sua orbita attorno a Marte, il veicolo spaziale ha "toccato" l'atmosfera del pianeta, arrivando ad altitudini di 120-200 chilometri per misurare la velocità del vento.

Il flusso di circolazione globale del vento su Marte è molto più semplice di quello sulla Terra ed è relativamente stabile durante tutto l'anno marziano e le sue stagioni, rivela lo studio. Questo perché le cose che rendono l'atmosfera della Terra più complessa - come gli oceani e i continenti - non sono presenti sul Pianeta Rosso.

Il team ha notato che i venti rispondono alla topografia del pianeta, creando delle "onde" che riflettono la conformazione del suolo (seguendo quindi i solchi delle montagne, canyon e valli). La creazione di un modello migliore del clima marziano aiuterà gli scienziati a determinare se una volta esisteva o meno la vita sul pianeta. "È tutto legato al suo clima passato", afferma infine Benna. A cercare tracce della vita ci penserà anche il Mars 2020, un rover che recentemente ha ottenuto la sua patente di guida.