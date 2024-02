La mappa di Vinland, misterioso manufatto che ritraeva l'America secoli prima la scoperta

Nell'Università di Yale nel 1965, un documento avvolto nel mistero attirò l'attenzione di Michael A. Musmanno, giudice della Corte Suprema della Pennsylvania, venuto appositamente per osservare una mappa fino ad allora custodita con il massimo segreto.

Questa, nota come la Mappa di Vinland, risalente al 1440, sembrava offrire una visione alternativa della storia, mostrando una versione del Nord America che comprendeva la Groenlandia come isola e una porzione che pareva essere la costa nordamericana. Le saghe di Vinland, testi islandesi del XIII secolo, raccontavano di Leif Erikson, leggendario esploratore vichingo, che giungeva in Nord America, presumibilmente nell'odierno Newfoundland in Canada, attraverso la Groenlandia intorno all'anno 1000.

Se autentica, come sostenuto dall'università, questa mappa avrebbe rappresentato la più antica rappresentazione del Nord America, sovvertendo la narrazione tradizionale che vedeva Cristoforo Colombo, come il primo europeo a raggiungere il continente quasi cinquecento anni dopo. La rivelazione della mappa, anticipata da una conferenza stampa ricca di aspettative proprio alla vigilia della festività dedicata a Colombo, fu accompagnata dalla pubblicazione di un libro in cui studiosi, dopo sette anni di indagini condotte nell'ombra, ne attestavano l'autenticità.

Tuttavia, Musmanno, membro della Società Storica Italo-Americana, non tardò a esprimere dubbi sulla genuinità del documento, invitando la biblioteca dell'Università di Yale a prendere le distanze da un documento che riteneva una palese irresponsabilità. L'origine della Mappa di Vinland rimane avvolta nel mistero. Apparsa per la prima volta nel 1957, venduta da un commerciante italiano di libri rari a un collezionista per poi essere donata all'Università di Yale a patto che ne fosse dimostrata l'autenticità, la mappa sollevò subito sospetti.

L'analisi indipendente condotta nel 1974 da esperti in microanalisi concluse che si trattava di un falso, ma ciò non fermò gli entusiasti dell'autenticità della mappa. Solo decenni dopo, una nuova e più approfondita analisi condotta dall'università stessa avrebbe messo la parola fine al dibattito, affermandone la falsità.