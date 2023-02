Mappare i fulmini in 3D: La nuova incredibile tecnica degli scienziati

I fulmini sono uno dei fenomeni naturali più affascinanti ma studiarli, come ci si potrebbe aspettare, non è affatto semplice. Ora, un team di scienziati del Los Alamos National Laboratory, negli Stati Uniti, guidato dal Dott. Xuan‐Min Shao, ha sviluppato una innovativa tecnica per mapparli in 3D e svelare il mistero della loro origine.

Finora, per studiare tali fenomeni meteorologici, gli scienziati hanno sempre utilizzato un metodo chiamato "interferometria a radiofrequenza", che esiste già dalla fine del XX secolo e consiste nel misurare le onde radio generate da un fulmine utilizzando una serie di antenne.

Un tecnica che però permette solo di localizzare un fulmine, rivelandone la polarizzazione in due dimensioni. Una notevole limitazione che impedisce agli scienziati di rispondere ai quesiti fondamentale sul come,dove e perché originano i fulmini in una data nuvola e quanto velocemente si verificano i diversi processi di scarica.

Per risolvere questo problema, il Dott. Xuan‐Min Shao e colleghi hanno pensato di estendere il rilevamento della polarizzazione a tre dimensioni. Per fare ciò hanno utilizzato il loro sistema BIMAP-3D (Broadband Interferometric Mapping and Polarization in 3D) di seconda generazione.

Due stazioni di osservazioni separate, lontane 11,5 chilometri l'una dall'altra, e costituite ciascuna da quattro serie di antenne a banda larga, polarizzate e disposte a forma di Y, che hanno permesso agli scienziati di mappare i fulmini e rilevare la polarizzazione in tre dimensioni.

Secondo quanto riportato sulle pagine del "Journal of Geophysical Research: Atmospheres", in condizioni favorevoli, i ricercatori sono stati in grado di individuare la posizione di origine di un fulmine entro pochi metri ed ad un'altitudine di diversi chilometri dal suolo.

Gli autori hanno affermato che questa nuova tecnica, che ha anche le capacità di tracciare lo sviluppo dei fulmini in frazioni di microsecondo, amplia considerevolmente le attuali metodologie di studio della fisica dei fulmini.

Per concludere la ricerca, il team ha sviluppato mappe 3D in grado di mostrare la forma e l'evoluzione di ciascun evento di fulmini, inclusi quelli da nuvola a nuvola, dimostrando come, per eventi con polarizzazione lineare, il sistema BIMAP-3D è capace di dedurre l'orientamento della polarizzazione radio nelle tre dimensioni.

