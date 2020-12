Sono state mappate un milione di galassie sconosciute oltre la Via Lattea

Il sondaggio Rapid ASKAP Continuum Survey (RACS) dell'Australian SKA Pathfinder Telescope (ASKAP), condotto in meno di due settimane, ha superato i precedenti record di velocità e ha prodotto immagini cinque volte più sensibili e due volte più dettagliate delle precedenti. Il risultato? Sono state mappate circa un milione di galassie.

Il team della divisione Astronomy and Space Science del CSIRO ha sondato l'83% del cielo meridionale in soli dieci giorni. Con il sondaggio RACS sono state prodotte la bellezza di 903 immagini, ognuna delle quali ha richiesto 15 minuti di tempo di esposizione. Successivamente sono state poi ri-combinate in una mappa che ha coperto l'intera area.

Gli esperti hanno anche creato un tour virtuale per tutti coloro che vogliono approfondire il loro lavoro (raggiungibile cliccando qui). Mappe del cielo come queste forniscono agli astronomi un contesto importante per la ricerca e per la statistica, poiché possono dirci come si comportano determinate galassie.

Essere riusciti a sondare questa quantità incredibile di galassie è molto importante per gli esperti, perché adesso potrebbero capire il cambiamento del cielo su scale temporali da giorni a mesi. Nei prossimi anni, inoltre, ASKAP dovrebbe condurre indagini ancora più sensibili in diverse bande di lunghezze d'onda.

Insomma, non vediamo l'ora di scoprire i risultati prodotti da queste incredibili ricerche.