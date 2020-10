Mappe di Apple ora mostra anche in Italia le informazioni su treni, autobus e tram

Importante aggiornamento per Mappe di Apple, il servizio di cartografie del colosso di Cupertino infatti porta oggi in Italia le informazioni sui viaggi con i mezzi pubblici. La notizia è stata riportata da MacRumors, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli utenti.

A quanto pare attualmente sono supportate solo le città principali come Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Firenze e Venezia. L'applicazione è in grado di mostrare su iPhone, iPad, Mac o Apple Watch le informazioni relative agli spostamenti con treni, autobus, tram ed in generale tutti i mezzi pubblici.

Nello screenshot presente in calce, ad esempio, viene mostrato il percorso per raggiungere Napoli da Milano in treno, con relative indicazioni delle linee di metropolitana per arrivare in stazione.

Il funzionamento è molto semplice: una volta aperta l'applicazione Mappe, basta scegliere il punto di partenza e quello di arrivo e cliccare sull'icona con il tram: è anche possibile scegliere l'orario di partenza e la data, il che consente di organizzarsi meglio. Sotto ogni opzione, inoltre, sono anche presenti informazioni su eventuali disservizi, sospensioni delle linee o altro.

Apple Mappe, come avviene nel caso di Google Maps, fornisce queste informazioni sulla base degli avvisi ricevuti dalle autorità ed aziende locali: se ad esempio due linee di metropolitana di Milano sono momentaneamente ferme, il messaggio d'allerta visualizzato sarà quello dell'ATM. Non si tratta quindi di un servizio che si basa sulle segnalazioni degli utenti.

Nel corso della WWDC di Giugno Apple ha annunciato la nuova app Mappe.