Questa è una delle mappe del Sistema Solare più incredibili della storia: ecco perché

Quando guardiamo le rappresentazioni del Sistema Solare spesso ci accontentiamo di quelle semplicistiche, non in scala, e che mostrano gli oggetti più noti e interessanti (come i pianeti principali). Ma l'immagine che vedrete qui è di gran lunga superiore, e vi lascerà stupefatti.

Partiamo subito con il dire che la mappa/immagine è stata prodotta dall'informatica Eleanor Lutz nel 2019, basandosi su tutti i dati fruibili e aperti al pubblico condivisi dalla NASA e da altre agenzie spaziali nel corso di questi anni. Ma probabilmente vi starete chiedendo cos'ha di speciale questa raffigurazione del Sistema Solare, ed eccovi la risposta.

Oltre ad essere una mappa orbitale del nostro Sistema, il lavoro di Eleanor Lutz mostra correttamente la posizione di tutti i corpi celesti conosciuti con un diametro sopra i 10km, basandosi su un database del 1999.

Da questa semplice descrizione si può già immaginare l'impressionante mole di lavoro che ci è voluto per trasformare tutti i dati orbitali in una rappresentazione artistica quanto più fedele alla realtà, e non a caso - nell'articolo ufficiale - Lutz spiega che ci son voluti diversi anni, doti più che discrete nella programmazione e tanta, tanta pazienza.

I programmi che sono stati usati per questo lavoro sono stati Python 3.7.1, NASA HORIZONS, Illustrator CC 2019 e anche Photoshop CC 2019. Alla fine, il risultato ottenuto, come dichiarato anche dall'agenzia spaziale statunitense, è risultato "Una mappa accurata e fedele di circa 18'000 oggetti presenti nel Sistema Solare".

I più attenti di voi potrebbero aver notato un particolare curioso: in basso, al centro, le orbite di Plutone e Nettuno sono pressoché sovrapposte, ma questo dovrebbe stridere con il fatto che noi sappiamo che Plutone è molto più lontano dal Sole rispetto a Nettuno. Che sia un errore?

Come spiegato stesso da Eleanor Lutz, non si tratta di un errore. Secondo i calcoli NASA, infatti, circa il 10% delle volte Plutone è in realtà più vicino al Sole di Nettuno! Al momento dell'analisi, i due corpi celesti erano ben distanti, ma per eseguire il calcolo dell'orbita e tracciare la "coda", si è dovuto risalire a momenti in cui Plutone era, effettivamente, più vicino.

È lo stesso principio di cui abbiamo parlato in questa notizia in cui spiegavamo qual è il vero pianeta più vicino alla Terra.

Neanche l'autrice del progetto era a conoscenza di questa singolarità, tant'è vero che ha speso molto tempo a cercare un bug nel sistema finché non si è resa conto che la Mappa in realtà stava funzionando egregiamente.

Se volete scoprire di più del progetto, qui trovate il link al codice open-source su GitHub.