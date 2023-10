Nel Mar Baltico trovata una perdita di metano di dimensioni impressionanti

Nel Mar Baltico, gli scienziati svedesi hanno fatto una scoperta sorprendente: una perdita di metano di dimensioni notevoli, stimata in circa 20 chilometri quadrati, equivalente a circa 4.000 campi da calcio.

Questa perdita, situata nella parte più profonda del Mar Baltico chiamata Landsort Deep, si trova a circa 400 metri sotto la superficie del mare e rilascia una quantità massiccia di bolle di gas che raggiungono la superficie. Cosa rende questa perdita così particolare? Le bolle di metano, di solito, tendono a dissolversi prima di raggiungere la superficie, ma in questo caso, alcune bolle sono state osservate mentre si alzavano fino a 370 metri dal fondale marino.

Una delle teorie suggerisce che l'assenza di ossigeno nelle profondità del Mar Baltico possa giocare un ruolo chiave, mantenendo le bolle intatte e permettendo loro di raggiungere altezze inaspettate. Il metano è un gas serra estremamente potente, e la sua liberazione nell'atmosfera potrebbe avere gravi implicazioni per il cambiamento climatico (anche se si vuole sfruttare per creare energia).

Gli scienziati ora si stanno chiedendo se ci possano essere altre perdite simili in altre parti del Mar Baltico e stanno cercando di comprendere meglio le cause e le potenziali conseguenze di questa straordinaria scoperta. Nel frattempo è doveroso sottolineare che questa non è né la prima né l'ultima perdita simile. La più grande potrebbe alimentare milioni di case.