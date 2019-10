Marattin: 'Carta d'identità per aprire un profilo sui social', ma è polemica

Il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato di essere al lavoro su una proposta di legge per obbligare coloro che intendono iscriversi ad un qualsiasi social network a usare la carta d'identità come sistema di riconoscimento.

Marattin, nel tweet ha rivelato di essere "al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo utilizzando un documento d'identità. Poi prendi il nickname che vuoi (perché è giusto preservare quella scelta) ma il profilo lo apri solo così".

Secondo l'ex PD, ora tra le fila del partito di Matteo Renzi, una legge di questo tipo potrebbe risultare efficace per combattere il fenomeno dell'hate speech e gli insulti sui social, che qualche giorno fa erano finiti sotto la lente del Premier Giuseppe Conto dopo i messaggi contro la senatrice Liliana Segre.

Proprio il partito di maggioranza, il Movimento 5 Stelle, ha preso le distanze dalle parole di Marattin ed in un post pubblicato sul blog delle stelle ha osservato che "la misura metterebbe a rischio i dati sensibili di milioni di utenti. Sareste contenti se per andare in piazza o al bar con gli amici vi chiedessero ogni volta di identificarvi?".

Di diverso avviso il regista Gabriele Muccino, il quale ha invitato Marattin a presentarla "subito, al più presto" in quanto "occorre una legge che obblighi chiunque apra un account social a registrarlo solo tramite l’invio di un documento di identità. Sapremo solo così chi si nasconde dietro la rete commettendo reati penali sotto l’impunità dell’anonimato".