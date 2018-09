Marc Benioff di Salesforce acquista la rivista TIME per 190 milioni di Dollari

Marc Benioff, il miliardario americano proprietario del gruppo Salesforce attivo nel settore del cloud computing, ha annunciato di aver acquistato insieme alla moglie Lynne l'iconica rivista TIME per 190 milioni di Dollari cash.

La conferma è arrivata dall'ormai ex proprietario del magazine, il gruppo Meredith, che passerà la mano ai coniugi Benioff nel giro di un mese. Da Salesforce fanno sapere che si tratta di un'acquisizione a titolo personale di Benioff, che non rientra in alcun modo nelle attività della compagnia di San Francisco.

Il nuovo acquirente, inoltre, non entrerà nella gestione del giornale, tanto meno metterà bocca nelle scelte editoriale del TIME, una delle riviste più autorevoli della storia americana, fondata nel 1923 e che ha visto comparire sulla copertina alcuni dei personaggi più importanti dell'ultimo secolo.

La redazione non subirà alcun tipo di modifica e l'attuale staff dirigente resterà al suo posto.

La notizia era comunque nell'aria, dal momento che il gruppo Meredith aveva acquistato la rivista meno di un anno fa salvo metterla nuovamente in vendita qualche mese dopo.

Benioff si aggiunge alla già folta lista di miliardari provenienti dalla Silicon Valley ad acquistare una rivista. Tra tutti spicca l'amministratore delegato e fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che qualche anno fa ha acquisito a titolo personale il Washington Post.