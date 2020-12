Le marcate differenze tra le nostri mani e quelle dei Neanderthal

Tra i 200.000 e i 40.000 anni fa, il nostro pianeta ha visto la presenza di un altro essere simile a noi, ma differente: l'Uomo di Neanderthal, uno dei nostri "parenti" più stretti. Ancora oggi vengono studiate le differenze tra questa e la nostra specie, rivelando sempre delle interessanti disuguaglianze, come quelle delle mani.

Le dita di questa gente dell'età della pietra, infatti, erano molto più grosse delle nostre. Un loro pollice, inoltre, aveva un angolo molto più ampio... insomma, abbastanza per essere considerati "differenti" da noi. "Se stringessi la mano a un uomo di Neanderthal noteresti senza dubbio questa differenza", afferma Ameline Bardo, ricercatrice post-dottorato presso la School of Anthropology and Conservation dell'Università del Kent nel Regno Unito.

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, vengono descritte le differenze delle mani dei Neanderthal. Ad esempio, sempre secondo Bardo, questi ominidi sarebbero stati più a loro agio con le "impugnature di compressione", ovvero quella che usiamo quando teniamo gli strumenti con manici come un martello.

I ricercatori hanno utilizzato la mappatura 3D per analizzare le articolazioni tra le ossa responsabili del movimento del pollice dei resti di cinque individui di Neanderthal. Hanno successivamente confrontato i risultati con le misurazioni prese dai resti di cinque esseri umani della prima età moderna e di 50 adulti moderni recenti.

Mentre le mani dei Neanderthal erano adatte per prese di forza, quindi per la caccia o per lavorare il legno e le pelli, quelle degli umani odierni sono adatte per prese di precisione, come l'utilizzo di scaglie di pietra per tagliare la carne in un modo più definito. "La loro anatomia della mano e la documentazione archeologica rendono abbondantemente chiaro che i Neanderthal utilizzassero strumenti molto intelligenti e sofisticati, molti dei quali utilizzati anche dagli esseri umani moderni contemporanei", afferma infine Bardo.

