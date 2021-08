Marcell Jacobs velocista anche su Instagram: follower moltiplicati dopo la medaglia d'oro

La straordinaria e storica vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è destinata ad avere un impatto importante sul movimento sportivo italiano e sull'immagine dell'atleta. I 9"80 con cui ha conquistato l'oro infatti hanno fatto moltiplicare anche i follower su Instagram del nostro connazionale.

Nel giro di una notte, infatti, i follower di Jacobs sono passati da 144mila a 463mila, ma secondo alcuni analisti dovrebbe toccare quota un milione di seguaci nel giro di poche ore. Complessivamente, sulle piattaforme olimpiche l'hanno visto trionfare in 124 milioni: si tratta di una spinta incredibile.

Nel momento in cui stiamo scrivendo il profilo ufficiale di Marcell Jacobs è seguito da 495mila persone, dati ancora in crescita che lo rendono un velocista non solo in pista ma anche sui social. E' innegabile infatti che lo sprinter sia destinato a diventare un'icona dello sport italiano e mondiale, soprattutto se si tiene conto che la sua vittoria arriva dopo il dominio assoluto di Usain Bolt.

Quella di Jacobs e Tamberi è una delle tante storie che hanno arricchito lo sport italiano, e si aggiunge alla vittoria di Euro 2020 da parte degli Azzurri di Roberto Mancini dello scorso mese.

