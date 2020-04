Marcia indietro di Sky: la pay tv annulla gli aumenti sugli abbonamenti

Sky fa marcia indietro. Dopo l'annuncio degli aumenti, di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche giorno fa, la pay tv ha deciso di tornare sui propri passi ed in queste ore sta inviando un'altra comunicazione in cui precisa che le modifiche ai contratti non entreranno più in vigore.

Nella comunicazione si legge che "in questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo abbiamo deciso di annullare la modifica delle condizioni del tuo contratto di abbonamento Sky che ti abbiamo comunicato nei giorni scorsi".

Coloro che riceveranno la mail, quindi, potranno continuare ad usufruire degli sconti, che erano stati annullati dal messaggio precedente.

I rincari sarebbero dovuto entrare in vigore dal 1 Maggio 2020, ed erano stati giustificati da "esigenze organizzative ed amministrative". Sostanzialmente Sky aveva annullato gli sconti proposti in fase di sottoscrizione e livellato i canoni mensili per tutti.

Per alcuni la rimodulazione era pari ad 1,10 Euro, per altri di 3,50 Euro mentre per altri addirittura di 4,10 Euro, con importo variabile a seconda dei pacchetti presenti nel contratto.

Non sappiamo però se si tratta di un blocco definitivo oppure se Sky, semplicemente, ha rinviato i rincari. Una decisione di questo tipo però era ampiamente prevedibile dopo le proteste degli utenti sui social.