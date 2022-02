Marco Verratti ha acquistato un'isola su The Sandbox: è il primo calciatore a farlo

Marco Verratti, il calciatore del PSG e campione d'Europa con la Nazionale Italiana, ha annunciato di aver acquistato un'isola nel metaverso di The Sandbox, diventando il primo giocatore di calcio ad investire in via ufficiale in un immobile digitale.

Verratti, nello specifico, ha acquistato un'isola in vendita su The Sandbox da Exclusible, un negozio specializzato in NFT di lusso. Non è chiaro che tipo di appezzamento di terra abbia acquistato l'ex giocatore del Pescara: le isole di Exclusible però sono note per essere di superlusso ed includono opzioni per eliporti, porti privati, mobili e vari oggetti.

Il centrocampista ha spiegato che "sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie in generale, e da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso. Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox. Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e – perché no – anche attimi di vita privata. Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato".

Tra gli altri acquirenti di isole di Exclusible troviamo anche la modella Sara Sampaio, la tennista Ana Ivanovic ed il collega Satanislas Wawrinka, oltre che il co-proprietario del basilea Basel Dan Holzmann.