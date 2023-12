Nel mare dei Caraibi compaiono delle inquietanti statue: di cosa si tratta?

Alieni? Strani progetti militari? Niente di tutto ciò (questa volta almeno)... si tratta infatti di un’iniziativa decisamente nobile ed unica al mondo. Pronti? Immergiamoci!

Creato dallo scultore ed ecologista britannico Jason deCaires Taylor nel 2006, il Molinere Bay Underwater Sculpture Park a Grenada rappresenta il primo parco di sculture sottomarine al mondo. A quanto pare però, dopo aver capito perché le antiche statue sono senza testa, l’esposizione si è da poco arricchita di ben 31 nuove sculture.

Tra le nuove aggiunte c'è "Coral Carnival", ovvero una serie di sculture basate su Spicemas, il celebre carnevale di Grenada che mette in mostra iconici mascherati come "Jab Jab", un personaggio con catene che è un simbolo di libertà per i Grenadiani.

Ma perché mai il Ministero dell'Attuazione e del Turismo di Grenada ha deciso di finanziare un simile progetto?

"Il carnevale è ovviamente una parte molto, molto forte della cultura e della storia di Grenada, quindi volevano raccontare quella storia", ha dichiarato deCaires Taylor alla CNN Travel.

La peculiarità delle splendide opere che potete osservare anche voi nel seguente link, risiede nel fatto che ogni singola scultura si basa su persone della vita reale, che hanno posato come modelli.

Le statue sono state realizzate (ovviamente) con acciaio inossidabile di alta qualità e cemento marino a pH neutro. Non si tratta però di "semplici opere d’arte", ma nascondono una funzione decisamente importante per la vita sottomarina.

Sono infatti progettate per fungere da vere e proprie barriere coralline artificiali, con dei fori che fungono da ripari per attirare la vita marina come polpi e aragoste, creando un habitat dall'aspetto piuttosto spettacolare.

"Normalmente sono molto grigi. Questa volta abbiamo utilizzato pigmenti naturali per dipingere effettivamente le sculture", ha affermato l’autore stesso. Dopo aver visto spuntare a Central Park una statua di Putin, ecco l'ennesimo evento che accade nel nostro splendido pianeta.

Sono state (faticosamente) installate alla fine di ottobre ad una profondità compresa tra i 3 e i 7 metri, grazie all’aiuto di una gru e di alcuni subacquei e possono dunque essere osservate non solo da chi pratica snorkeling ma anche di chi è dotato di barche con fondo di vetro.