Mare di sconti su stampanti 3D Anycubic ed Elegoo: fino a 90 euro in meno

Mentre continuano gli sconti Amazon su SSD per PS5, torniamo a parlare dell'ecommerce più grande del mondo per via di un'interessante serie di sconti su alcune delle migliori stampanti 3D a resina attualmente in commercio.

Tutti i prodotti al centro di questa selezione sono naturalmente coperti da spedizione Prime e si tratta in tutti i casi di stampanti di tipo MSLA, vale a dire a resina con pannello LCD.

Anycubic

Partiamo dalla casa delle Photon, per segnalarvi un'interessante riduzione di prezzo sulla Anycubic Photon Mono 4K, dotata di pannello monocromatico da 6,23 pollici e area di stampa di 132 x 80 x 165 mm. Il prezzo di partenza è di 279,99 euro, ma attualmente è possibile attivare un coupon direttamente in pagina che darà diritto a 50 euro di sconto immediato. Al checkout, la Mono 4K verrà a costare solo 229,99 euro, spedizione gratuita inclusa.

Lo sconto più corposo, però, lo riceve la Anycubic Photon Mono X, una stampante di medio formato con area di stampa da 192 x 120 x 250 mm e risoluzione 4K su schermo da 8,9 pollici, sempre monocromatico. Applicando il coupon in pagina si riceverà una riduzione immediata di 90 euro, per un prezzo che passa da 469,99 a 379,99 euro.

Elegoo

Passando all'agguerrito competitor "spaziale", Elegoo propone i suoi cavalli di battaglia con sconti altrettanto interessanti. Partiamo anche in questo caso dalla piccola di casa. Ve l'abbiamo raccontata nella nostra recensione della Elegoo Mars 3, ma se volete provarla con mano, potrebbe essere l'occasione giusta: attualmente la Mars 3 viene proposta a soli 258,40 euro invece di 325, per uno sconto del 20% già applicato. Non è richiesta alcuna azione per ricevere la riduzione, basterà aggiungere al carrello e completare l'ordine.

Ottimo anche il coupon da 60 euro presente nell'inserzione relativa alla Elegoo Saturn S, stampante MSLA di medio formato con display 4K da 9,1 pollici e dimensioni di stampa pari a 192 x 122 x 210 mm. Proposta a partire da 519,99 euro, applicando il coupon potrete pagarla complessivamente 459,99 euro.