Il mare della Turchia è stato coperto da una sostanza disgustosa: ecco cos'è

Una sostanza davvero schifosa ha ricoperto il Mar di Marmara in Turchia... qualcosa che non accadeva dal 2007. La sostanza in questione si chiama "muco di mare" e si forma a causa di temperature calde prolungate e tempo calmo in aree con abbondanti sostanze nutritive nell'acqua.

Come sempre, l'effetto può essere stato amplificato dall'aumento delle temperature mondiali. In tutti gli oceani del mondo è possibile trovare alghe e fitoplancton, che attuano la fotosintesi grazie al Sole e aiutano a ossigenare le acque circostanti... ma il troppo storpia e quando ci sono troppe alghe si ha l'effetto opposto, che rilasciano una sostanza mucosa.

Il processo viene amplificato in aree con abbondanti sostanze nutritive come azoto e fosforo nell'acqua. Il Mar di Marmara, infatti, riceve le acque reflue di quasi 20 milioni di persone in Turchia e viene alimentato direttamente dal Mar Nero. "Quello che vediamo è fondamentalmente una combinazione di proteine, carboidrati e grassi", ha dichiarato il dottor Neslihan Özdelice, biologo marino dell'Università di Istanbul al The Guardian.

L'evento di quest'anno è il più grande mai visto in Turchia. Il muco non è pericoloso, ma può attirare attirare virus e batteri, incluso l'Escherichia coli, anche se sembra essere dannoso per gli organismi immobili come i coralli poiché si avvolge attorno a loro e li uccide. Non solo: la gravità dell'evento ha anche portato alla morte di migliaia di pesci a Bandırma, una città costiera sulla sponda meridionale della Marmara.

"Stiamo sperimentando gli effetti visibili del cambiamento climatico e l'adattamento richiede una revisione delle nostre pratiche", afferma infine Özdelice. A proposito di cambiamento climatico, secondo il segretario dell'ONU siamo vicini a un punto di non ritorno, mentre causa fino al 76% delle morti per calore in estate.