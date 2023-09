Margaret Lovatt ha davvero avuto un 'rapporto' con un delfino, in nome della scienza?

Si sa, nel magico mondo della ricerca scientifica pullulano illustri studi che non ottengono la notorietà che meritano; d’altro canto, invece, ci sono tanti esperimenti che diventano famosi per cose che c’entrano ben poco con la scoperta del creato. Questo è il caso dell’articolo apparso su Hustler, circa Margaret Howe Lovatt e un delfino.

Margaret aveva poco più di 20 anni quando, nel 1963, fu coinvolta in uno studio sui delfini. A convincerla fu suo cognato, il quale le comunicò che all’estremità orientale dell’isola di St. Thomas (Isole Vergini americane) c’è un laboratorio segreto. Dopo un anno, nella struttura, la ragazza incontra Gregory Baeteson, un antropologo, scienziato sociale, cibernetico e semiologo britannico; inoltre, lo studioso è noto per aver sviluppato la teoria del doppio legame della schizofrenia.

Baeteson decise di soddisfare la curiosità di Margaret, presentandole i tre delfini presenti in laboratorio: Pamela, Sissy e Peter. Senza nessuna esperienza di ricerca, Lovatt appuntò il comportamento adottato dai mammiferi marini, guadagnandosi la possibilità di gironzolare per il laboratorio quando voleva.

Il fine ultimo del laboratorio del Dr. John Lilly era quello di instaurare un linguaggio tra umani e delfini; infatti, Pamela e Sissy già erano predisposte al suono umano, mentre Peter faceva qualche capriccio.

È in questo contesto che Margaret si sottopose a un esperimento di convivenza di tre mesi con il delfino maschio che era nel pieno della sua maturità sessuale. Dovete sapere che, in questo genere di esperimenti, è consueto spostare i soggetti di vasca in vasca, per riunirli ed allontanarli dal resto del gruppo. Peter rendeva tutto più difficile dato che, non solo era distratto da Pamela e Sissy ma si sarebbe “strofinato” sul ginocchio, la mano e il piede della giovane volontaria.

Alt! Prima che le vostre fantasie perverse imbocchino la strada per un girone infernale, sappiate che Lovatt non ebbe nessun coito con il delfino Peter; molto “semplicemente”, la ragazza, per non rallentare le ricerche, ricorreva volontariamente alla pratica dell’eccitamento manuale, il tutto sotto i riflettori degli esperti.

Ergo, non vi era nessun secondo fine o visione perversa da parte della povera Margaret, vittima di qualche articolo che mira a ingigantire e a modificare la sua vicenda.