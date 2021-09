Nei nostri mari è stato avvistato un raro esemplare di 'pesce porco': ecco le foto

Cos'è che assomiglia a uno squalo ma, quando viene catturato, fa il verso e ha l'aspetto di un maiale? Ovviamente il "pesce porco", una creatura davvero rara che è stata recentemente trovata nei nostri mari, precisamente in quelli dell'isola d'Elba. Il suo nome ufficiale è sicuramente più elegante: Oxynotus centrina.

Sono stati dei marinai a tirare fuori dall'acqua la creatura che galleggiava morta in mare e, increduli, hanno pubblicato una foto del pesce su Facebook. "È comunemente chiamato 'pesce porco' perché quando esce dall'acqua emette una sorta di grugnito", ha dichiarato a Toscana Media News l'esperto Yuri Tiberto dell'Acquario dell'Elba.

La popolazione degli Oxynotus centrina è in declino da molti decenni e la specie è considerata vulnerabile secondo la Lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). La creatura - con una lunghezza di 1 metro - può essere trovata dalla Norvegia al Sud Africa a profondità comprese tra 60 e 670 metri.

Non solo "squali bianchi": sulla Terra esistono creature davvero strane, come lo squalo della Groenlandia, che può vivere fino a 400 anni, o lo squalo goblin, una creatura sicuramente da incubo ma che, in contrasto col il suo aspetto, non è pericolosa per gli esseri umani. Nel frattempo, potrete osservare la foto del "pesce porco" qui sotto!