La Marina degli Stati Uniti era solita dire ai suoi sub come combattere le vongole giganti

Le vongole giganti tengono fede al loro nome e sono grandi fino a 1,4 metri e pesanti fino a 220 chilogrammi. Alcune specie possono vivere per oltre un secolo e la Marina degli Stati Uniti era solita dire ai suoi sommozzatori come combatterle.

Come tutte le creature giganti, come il calamaro scambiato spesso per il kraken, intorno a questi molluschi sono sorte numerose leggende, incluso il fatto che siano capaci di attaccare e mangiare gli umani.

A dare popolarità a questo racconto, fu la storia dietro la "perla di Allah" - la perla più grande del mondo - che si dice fu scoperta in una vongola gigante che aveva ucciso un subacqueo. "Bogtong [uno dei sub] si rese conto di aver perso Etem, uno dei suoi assistenti, nelle ultime tre immersioni. Tutti gli uomini erano allarmati", scriveva l'archeologo americano Wilburn Dowell Cobb, dopo aver sentito le storie del luogo nelle Filippine, sul Natural History Magazine nel 1939.

"Alla quarta immersione trovarono Etem già morto. Nella sua ricerca di conchiglie, non era riuscito a vedere la gigantesca vongola Tridacna che era in parte nascosta da rocce di corallo, le sue enormi mascelle tenute aperte pronte a chiudersi con la forza di un orso", continua Cobb.

Mentre nel suo documento l'archeologo racconta che la storia è probabilmente tutta una montatura - compresa la perla più grande del mondo. La Marina degli USA ha prodotto lo stesso una guida per i subacquei su come sconfiggere una vongola gigante.

"Il mito del mangiatore di uomini era così persistente che, decenni dopo, i manuali di immersione della Marina degli Stati Uniti consigliavano ancora agli uomini come liberarsi se catturati nella presa simile a una morsa di una vongola gigante", scrive la giornalista ambientale dell'Università della Florida Cynthia Barnett nel suo libro The Sound of the Sea: Seashells and the Fate of the Oceans, ovvero "inserendo un coltello tra le valvole e recidendo il muscolo adduttore dell'animale".



Immagine di copertina:

Autore: Gary Cranitch

Ringraziamenti: Tridacna

Copyright: Queensland Museum