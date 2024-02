La commovente vita di Mark Twain destinata ad essere legata all'arrivo di una cometa

Mark Twain è noto per le sue opere famose e per essere uno dei letterati più importanti della storia americana, avendo segnato buona parte con la sua ironia della seconda metà dell'Ottocento. Non tutti però conoscono una particolare curiosità della sua vita.

Nacque il 30 Novembre 1835, due settimane dopo il massimo avvicinamento alla Terra della cometa di Halley. Questa è la cometa più famosa del sistema solare, che arriva in media ogni 76 anni vicino l'orbita della Terra. Essendo una cometa ricorrente che orbita all'interno del nostro sistema, tramite un'orbita che gli permette di fare avanti e indietro dalla nube di Oort fino ai pianeti interni, essa ha interagito varie volte con la storia umana, venendo rappresentata anche da Giotto e altri artisti nei loro dipinti.

La cometa di Halley è stata spesso scambiata come messaggio divino, raffigurazione spirituale dell'anima di un uomo potente appena morto (su tutti Cesare) e portatore di sventura, capace di indure carestie, pestilenze e guerre.

Nel 1835, fortunatamente, la società umana era ormai abbastanza progredita per sapere che la cometa di Halley era innocua e uno spettacolo naturale affascinante, in grado di segnare le persone che la vedono, essendo in grado di colorare il cielo con i suoi colori di notte e di giorno.

Mark Twain ovviamente non poté vedere l'avvicinamento della cometa del 1835, visto che era appena nato, ma giunto in vecchiaia e consapevole di star per arrivare nell'ultima fase della sua vita, dopo una lunga serie di successi e una vita di agi, nel 1909 proferì una sinistra profezia.

"Sono arrivato con la cometa di Halley nel 1835. Mi ha dato molto fortuna. Arriverà di nuovo l'anno prossimo e detto fra noi mi aspetto di andarmene con lei".

Sovvertendo le tradizioni europee ed asiatiche che vedevano la cometa come portatrice di sventura, con quest'affermazione Twain si congedò dal mondo letterario americano ringraziando la cometa che aveva battezzato la sua nascita. È molto probabile che la madre di Twain fu infatti fra quelle milioni di persone che nel 1835 si affacciarono sui balconi dei piani più alti, per osservare meglio la cometa di notte, poco prima di partorire.

La cometa di Halley arrivò sulla Terra il 21 aprile 1910. Lasciò nel cielo la sua bellissima scia colorata, frutto della sublimazione delle sostanze volatili (anidride carbonica, metano e acqua) quando si avvicina maggiormente al Sole, che ne riscalda la superficie. Nuovamente milioni di persone lanciarono i propri sguardi in alto, verso il cielo, per godere (o temere) dello spettacolo offerto dal suo arrivo.

Twain tuttavia non fu fra questi. Morì nel mattino del 21 aprile 1910, lo stesso giorno in cui arrivò la cometa, a causa di un attacco cardiaco. Morì in povertà, a causa della sua misantropia, e ricordando le parole che aveva detto l'anno prima, molti suoi amici credettero che l'anima dell'artista aveva scelto di risalire in cielo, proprio nel giorno della comparsa della cometa, come aveva promesso.

Successivamente, gli storici avrebbero scoperto che per tutta la vita Twain fu ossessionato dalla cometa. Era triste infatti nel pensare di essersi perso il suo precedente passaggio e che probabilmente non avrebbe fatto in tempo a vederla. Un'ossessione che condivise anche con molti altri: nel secolo precedente, l'astronomo Lewis Swift si era talmente innamorato dalla cometa che si sforzò per tutta la vita di vivere in maniera sana, per riuscire a rivederla una seconda volta.

Attualmente la cometa di Halley si sta avvicinando alal Terra. Il suo prossimo massimo avvicinamento è previsto per il 2061. Molti di coloro che oggi vivono o nascono sulla Terra avranno la possibilità di vederla, ma in passato, a causa della minore longevità e delle scarse condizioni igieniche, era davvero difficile rientrare in quel gruppo di fortunati a cui la sorte concedeva di vederla.