Mark Zuckerberg annuncia l'obiettivo AGI con le occhiaie: 'colpa' della figlia

In questo periodo stiamo vedendo un Mark Zuckerberg on fire, tra Metaverso, bunker alle Hawaii e soprattutto volontà di creare una AGI (intelligenza artificiale generale). Tuttavia, sui social non sono di certo passate inosservate le occhiaie del CEO di Meta nel video di annuncio del nuovo obiettivo.

Infatti, nel post di Zuckerberg su Threads si vede quest'ultimo con delle "borse sotto gli occhi". Che il CEO di Meta sia stato sveglio di notte per cercare incessantemente di scovare qualche "breakthrough" in ambito di intelligenza artificiale? Di certo Zuck dedica molto tempo alla sua attività, ma in questo specifico caso il motivo delle occhiaie è un altro.

È stato dunque l'utente kashhill a porre la domanda: "È un po' off topic, ma perché ha delle borse sotto gli occhi?". La questione sembrava essersi chiusa lì, ma in seguito, inaspettatamente, è arrivata una risposta precisa da parte del CEO di Meta: "mia figlia August mi ha svegliato per due notti di seguito".

Insomma, l'obiettivo AGI è stato "interrotto per un momento" per questioni di responsabilità genitoriale. Il 39enne Mark Zuckerberg è d'altronde alle prese con l'essere padre da più di qualche anno, visto che si è sposato nel 2012 e ha tre figlie. August è nata nel 2017, mentre l'ultima arrivata in "casa Meta" è Aurelia (2023). La prima figlia, Maxima, è nata il 1 dicembre del 2015.