Mark Zuckerberg contro Apple: 'gli app store alternativi su iOS? Troppo onerosi'

Le misure di Apple in risposta al Digital Markets Act dell'Unione Europea non sono piaciute a tutti: per esempio, la Core Technology Fee di Cupertino ha scontentato colossi come Spotify e Netflix, insieme a diversi sviluppatori dimensioni medio-piccole. Ora, anche il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha criticato l'ultima mossa di Cupertino.

Stando a quanto riporta Macrumors, Mark Zuckerberg avrebbe criticato Apple durante l'ultimo incontro con gli investitori di Facebook, nel corso del quale ha anche svelato il fatturato di Meta nel 2023. In particolare, il CEO della compagnia di Menlo Park ha descritto le nuove regole implementate dal colosso di Cupertino definendole "particolarmente onerose", con un chiaro riferimento alla già citata Core Technology Fee.

Per questo stesso motivo, inoltre, Meta non lancerà un App Store proprietario su iOS. Zuckerberg, in particolare, ha riportato che "Non credo che quanto fatto da Apple avrà alcuna ripercussione su Meta. Vista l'implementazione dei cambiamenti, rimarrei stupito se gli sviluppatori scegliessero un marketplace alternativo a quello di Apple. Hanno reso questa scelta particolarmente onerosa, forse quasi in contrasto con le regole implementate dall'UE, e credo che sarà davvero difficile per chiunque - noi compresi - prendere seriamente ciò che stanno facendo in questo settore".

Insomma, anche Mark Zuckerberg boccia la Core Technology Fee, che secondo il Numero Uno di Meta renderebbe troppo costosa la pubblicazione delle applicazioni sugli App Store alternativi a quello proprietario di Apple. Per questo motivo, secondo Zuck, saranno pochissimi gli sviluppatori che si sposteranno sui nuovi marketplace di iOS 17.

La voce critica del CEO di Meta, dunque, si aggiunge a quelle di compagnie come Spotify, Netflix, Microsoft, Epic Games e persino Mozilla, che sono arrivate ad accusare la Mela Morsicata di perpetuare un presunto approccio monopolistico al mercato delle applicazioni su iOS. L'esatto opposto di ciò a cui mira l'Unione Europea con il Digital Markets Act, insomma.