Mark Zuckerberg ancora contro Apple Vision Pro: 'Meta Quest è un visore migliore'

Lo sappiamo tutti: Mark Zuckerberg non è un fan di Apple Vision Pro. Il CEO di Meta, infatti, ha spiegato le sue perplessità sul device poco dopo il suo lancio negli USA, scatenando diverse critiche contro la Mela Morsicata. Oggi, però, Zuck torna a criticare Apple e il suo visore, ribadendo che gli headset Quest sono migliori.

Con un post pubblicato sul suo profilo Threads, Zuckerberg ha infatti spiegato che "non credo che stiamo dicendo che i due device [Apple Vision Pro e Meta Quest] siano la stessa cosa. Stiamo dicendo che i Meta Quest sono migliori. Se tra tre o cinque anni i nostri visori avranno lo stesso peso dei loro, o avranno lo stesso motion blur, la mancanza di input precisi e via dicendo, significa che saremo regrediti significativamente. Sì, la risoluzione di Vision Pro è maggiore, ma sono dovuti scendere a grossi compressi per ottenerla, rendendo il loro device peggiore del nostro sotto molti aspetti".

In passato, in effetti, Zuckerberg aveva già detto che - secondo lui - Meta Quest 3 batte Apple Vision Pro in termini di qualità, anche al netto della differenza di prezzo tra i due dispositivi. Le ultime dichiarazioni del CEO di Meta, dunque, sono sulla stessa falsariga delle precedenti, e arrivano in un momento in cui le vendite di Apple Vision Pro hanno iniziato a rallentare, forse perché l'effetto-novità del periodo di lancio è ormai terminato.

Il post su Threads di Zuck, comunque, è una risposta ad un altro utente, l'esperto di tecnologia Benedict Evans, secondo cui invece "Apple sta vendendo il prodotto che Meta vorrebbe realizzare e che non farà per i prossimi 3-5 anni. Meta sta vendendo Quest al prezzo che Apple vorrebbe raggiungere nei prossimi 3-5 anni".

Difficile dire chi dei due abbia ragione. Ciò che è certo è che sia Meta Quest che Apple Vision Pro hanno delle frecce al loro arco ed entrambi godono di caratteristiche tecniche intriganti e di feature esclusive che potrebbero convincere diverse fasce di pubblico all'acquisto di uno anziché dell'altro. Non resta che vedere quale dei due dispositivi avrà più successo sul lungo periodo.