Mark Zuckerberg approda su Clubhouse, seguendo le orme di Elon Musk

Il CEO di Facebook che approda su un social network "concorrente"? Sì, è accaduto davvero: Mark Zuckerberg ha infatti fatto capolino su Clubhouse, l'iconico social network basato solamente sull'audio, recentemente finito al centro dell'attenzione anche per via dell'arrivo di Elon Musk.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Business Insider, il CEO di Facebook ha fatto una "comparsata" all'interno di una sorta di "talk show" organizzato su Clubhouse. A quanto pare, Zuckerberg ha dunque creato il suo username "Zuck23" per partecipare a un'intervista relativa al "The Good Time Show". Insomma, sembra proprio che la piattaforma stia ottenendo sempre più successo, anche se per il momento risulta accessibile solamente mediante iOS e tramite invito. Si può fare richiesta per "essere messi in lista", ma attualmente non è esattamente semplice entrarvi.

In ogni caso, l'arrivo di Mark Zuckeberg sul social network del momento, anche se solamente per via di un talk show, era inaspettato, in quanto si tratta pur sempre del CEO di Facebook. Per il resto, durante la chiacchierata relativa al "The Good Time Show", Zuckerberg ha trattato principalmente i temi relativi a realtà virtuale e realtà aumentata, facendo riferimento ai possibili sviluppi futuri anche per quel che riguarda lo smart working.

Ricordiamo che Facebook possiede Oculus VR, il brand dietro a visori come Oculus Quest 2.