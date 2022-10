Mark Zuckerberg, nuovo attacco ad Apple: 'i suoi prodotti sono sovra-prezzati'

Dopo lo scetticismo mostrato da Mark Zuckerberg sul visore di Apple, il fondatore di Facebook si è concesso ai microfoni del podcast di Ben Thompson, dove non ha parlato nuovamente della società rivale.

Questa volta il CEO di Meta non si è soffermato sui servizi ma sui prodotti Apple, che senza mezzi termini ha definito sovra-prezzati. Il giovane imprenditore ha affermato che “Apple crea dei prodotti e li fa pagare il più possibile”, a differenza di quanto vuole fare la sua compagnia che evidentemente ha intenzione di adottare una strategia diversa. “Il modello di business sarà dirompente, dal momento che le aziende solitamente sviluppano un hardware e cercano di trarne profitto” ha rimarcato Zuckerberg, punzecchiando ulteriormente la Mela.

Parlando del nuovo visore Meta Quest Pro, svelato qualche giorno fa, Zuckerberg ha affermato che la società di Menlo Park vuole adottare un approccio differente ed è disposta anche a vendere i prodotti in pareggio o addirittura in perdita. A lungo termine, l’obiettivo di Meta è di portare il maggior numero di persone possibile nel metaverso: “penso che questa strategia di business sia in linea con la missione di collegare fondamentalmente le persone e avere persone lì perché se vuoi costruire un’esperienza sociale, deve essere accessibile per tutti”.