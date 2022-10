Mark Zuckerberg, nuovo attacco ad Apple: 'Whatsapp più sicuro di iMessage'

Continuano gli attacchi di Mark Zuckerberg ai danni di Apple: negli ultimi giorni il CEO di Meta non ha risparmiato le stilettate alla compagnia di Cupertino, che ha attaccato per i prodotti definiti “sovra-prezzati” e per la sua strategia sul metaverso.

A quanto pare, Zuck proprio non vuole nascondere la propria antipatia per la società di Tim Cook ed in un post pubblicato su Instagram ha affermato che Whatsapp è molto più “privato e sicuro di iMessage”, dal momento che è dotato di crittografia end-to-end, funziona su iOS ed Android ed anche per le chat di gruppo offre la massima protezione, oltre che per i backup che sono crittografati. Il giovane CEO ha anche osservato che la sua applicazione di messaggistica istantanea offre la crittografia end-to-end anche per i messaggi effimeri, e tutte queste funzioni non sono presenti in iMessage.

Il post è condito dalla fotografia di un cartellone pubblicitario che Meta ha apposto alla Penn Station, e fa parte di una campagna di marketing iniziata a gennaio e che ora è in fase di ampliamento.

Occorre sottolineato che non si tratta della prima volta che la piattaforma di messaggistica targata Apple viene presa di mira dai concorrenti. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato su queste pagine anche le dichiarazioni di Google sulla mancata adozione della messaggistica RCS da parte di Apple.