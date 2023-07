Mark Zuckerberg sul cage match con Elon Musk: potrebbe non avverarsi

Ci dispiace darvi simili notizie in vista del weekend, ma ci sono ottime probabilità che il cage match tra Zuckerberg e Musk non veda mai la luce. Infatti, dopo un po' di tempo in cui nessuno ha più fatto riferimento a questa possibilità (che aveva alimentato in modo importante l'hype di chi voleva vedere i due combattere), è arrivato un commento.

A pronunciarsi in merito è stato il CEO di Meta, che stando a quanto riportato da Reuters e Gizmodo è tornato sulla questione durante un meeting interno all'azienda legato alla giornata di giovedì 27 luglio 2023. Infatti, in seguito a una domanda effettuata da un dipendente in merito alla cage fight, Zuckerberg ha risposto di "non essere sicuro che si farà".

Certo, le parole del CEO di Meta non chiudono del tutto le porte a una possibilità di questo tipo, ma sono in molti a vedere la frase pronunciata da Zuckerberg come una sorta di chiusura verso la cage fight. D'altronde, visti anche i recenti trascorsi con Elon Musk, tra cui rientra la questione relativa a una Twitter intenta a citare in giudizio Meta per via del nuovo social Threads, l'evento sembra sfumare sempre di più.

Va poi tenuto in considerazione il fatto che nelle ultime settimane Musk ha pubblicato tweet a dir poco controversi su tematiche importanti, quindi Zuckerberg a questo punto potrebbe non voler più associare la sua immagine a quella dell'imprenditore che ha acquisito Twitter. Tuttavia, anche se la questione non dovesse andare in porto, questa vicenda ha quantomeno regalato al Web un'immagine di Zuckerberg sicuramente in forma per il cage match.