Mark Zuckerberg campione di Jiu jitsu: il CEO di Meta ha conquistato il primo oro!

Dopo l’attacco di Elon Musk a Mark Zuckerberg, in molti hanno già richiesto un match tra i due, ma il CEO di Tesla potrebbe andare in difficoltà. Il fondatore di Facebook infatti con un post pubblicato su Instagram ha annunciato di aver vinto le sue prime medaglie d'oro ad un torneo di Jiu jitsu.

Il giovane amministratore delegato, con una serie di fotografie, ha raccontato la sua partecipazione ad un torneo che si è svolto lo scorso 6 Maggio 2023 a Redwood City, in California, dove ha combattutto per il “Guerrilla Jiu-Jitsu Team”; vincendo delle medaglie d’oro ed un argento.

“Ho combattuto il mio primo torneo di jiu jitsu ed ho vinto alcune medaglie per il Guerrilla jiu-jitsu team” ha affermato Zuckerberg, che anche durante la pandemia aveva mostrato il proprio interesse nei confronti degli sport da combattimento. Lo scorso anno, in alcune dichiarazioni aveva confessato la sua passione per le arti marziali miste, come dimostrato dalle molte presenze che il CEO ha registrato duranti gli eventi della UFC. Secondo molti, infatti, il giovane amministratore delegato sarebbe diventato amico del presidente Dana White. Chissà che in futuro non lo vedremo anche nell’ottagono.

A livello lavorativo, invece, Zuckerberg ha spiegato che Facebook intende implementare l'IA generativa in tutti i prodotti.