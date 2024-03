Mark Zuckerberg sul CEO di NVIDIA Jensen Huang: 'è come Taylor Swift'

Le incredibili performance registrate da NVIDIA in borsa, dove ha superato i 2mila miliardi di Dollari di capitalizzazione, hanno reso Jensen Huang il Taylor Swift dell’industria tech, almeno secondo l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg.

Il commento è arrivato dallo stesso numero uno di Instagram e Facebook che sui propri account ufficiali social ha condiviso una foto in cui lo ritrae insieme al CEO di Nvidia. I due dirigenti hanno infatti posato dopo essersi scambiati le giacche: Zuckerberg ha l’iconica giacca di pelle nera di Huang e Huang la giacca marrone del collega di Meta.

Un utente, nella sezione commenti, ha chiesto chi fosse la persona con cui stava posando il capo di Meta. Il giovane dirigente ha risposto con una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni: “è come Taylor Swift, ma per la tecnologia”.

Un endorsement non da poco conto, anche alla luce dell’incredibile successo che sta riscuotendo Taylor Swift con il suo Eras Tour che arriverà in Europa a Maggio e toccherà l’Italia a Luglio con due tappe a San Siro. La popstar sta infrangendo ogni record sia a livello di presenze ai live che sulle piattaforme di streaming, proprio come NVIDIA che grazie all’intelligenza artificiale sta riportando un incremento importante della sua capitalizzazione spinta dai chip utilizzati dalle principali società del settore.

