Mark Zuckerberg a colloquio con Draghi e Colao: 'si è parlato di metaverso'

Come abbiamo avuto modo di raccontare nelle passate ore, Mark Zuckerberg è in Italia e stamattina ha incontrato anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Ministro per l’Innovazione Tecnologica Vittorio Colao.

L’incontro, secondo quanto raccolto da Repubblica, si è concluso intorno alle 11 e sarebbe durato circa un’ora. Il CEO di Meta, Draghi e Colao avrebbero parlato non solo d’investimenti ma anche del metaverso.

Al termine dell’incontro un portavoce di Meta ha diffuso una breve nota in cui ha spiegato che “per dare vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile. Nell'incontro di oggi abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti”. Il rappresentante del social network, parlando a nome di Meta ha affermato che “siamo lieti di aver potuto discutere le opportunità culturali, sociali ed economiche che il metaverso porterà all’Italia e non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione”.

Il breve tour di Mark Zuckerberg in Italia ha toccato non solo Torino e Roma, ma anche Siena e Milano. Nel capoluogo lombardo il CEO di Meta ha incontrato Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica con cui ha discusso degli occhiali smart.