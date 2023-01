Mark Zuckerberg colpisce ancora: Meta acquista Luxexcel, occhiali AR in arrivo?

Nonostante le perdite miliardarie subite tra il 2021 e il 2022, Meta continua a credere nel Metaverso e nelle tecnologie per renderlo popolare. Proprio per questo, l'azienda di Mark Zuckerberg ha comprato la startup Luxexcel, specializzata in occhiali smart. Che qualcosa si muova per gli occhiali in AR di Facebook?

L'acquisizione di Luxexcel da parte di Meta è stata data in primo luogo dal giornale olandese De Tijd ed è stata successivamente confermata da TechCrucnch, che ha anche ottenuto una dichiarazione a riguardo di un portavoce del colosso dei social network. Le sue parole sono state: "Siamo felici dell'arrivo di Luxexcel nella famiglia di Meta, che non farà altro che approfondire la partnership già esistente tra le due compagnie".

Per il momento, comunque, Meta non ha diffuso alcun dato finanziario sull'acquisizione dell'azienda. Fondata nel 2009, Luxexcel è nata come un produttore di lenti a contatto, per fare solo di recente il "salto" nel mondo della realtà aumentata. Negli scorsi mesi, Luxexcel ha già collaborato con Meta per la realizzazione degli occhiali AR concettuali Project Aria: al termine della realizzazione degli smartglasses, infine, il colosso di Menlo Park avrebbe avanzato una richiesta di acquisto della startup.

L'acquisizione di Luxexcel da parte di Meta non stupisce, specie in un contesto in cui le Big Tech fanno a gara per lo spazio AR, e soprattutto per chi vi arriverà per primo con degli occhiali capaci di sovrapporre mondo realtà e dati in realtà aumentata. A questo stesso obiettivo, d'altro canto, non sta lavorando solo Meta: anche Google vuole realizzare degli occhiali smart, mentre Samsung, Microsoft e persino Apple sarebbero al lavoro su prototipi di dispositivi di questo stesso tipo.

A colpire, semmai, è il fatto che Meta porti avanti una politica di nuove acquisizioni in un periodo segnato da un profondo rosso in termini di budget, che negli ultimi mesi ha imposto a Facebook di tagliare migliaia di posti di lavoro. Resta infine da vedere se le autorità di antitrust, specie quelle americane, lasceranno passare l'acquisizione o se alcune agenzie, come la FTC, decideranno di opporvisi nelle prossime settimane.