Mark Zuckerberg come Elon Musk? Azionisti mirano a rimuoverlo da Chairman

L'epopea di Mark Zuckerberg presidente di Facebook potrebbe essere agli sgoccioli. Un nuovo rapporto pubblicato da Reuters sostiene che quattro importanti fondi pubblici statunitensi che detengono azioni del social network, avrebbero avanzato la proposta di rimozione del CEO dall'incarico di chairman.

Le motivazioni sono da ricercare negli scandali di alto profilo che avrebbero coinvolto Zuckerberg e Facebook negli ultimi mesi: da Cambridge Analytica all'ultima vulnerabilità di sicurezza, che hanno fatto calare ai minimi storici la fiducia dei consumatori nei confronti di quello che è ancora il social network più importanti al mondo.

I rappresentanti dei fondi hanno anche dichiarato che la speranza è che ottengano il sostegno anche da altri azionisti di Facebook, ma la proposta è stata già presentata nello stato dell'Illinois, Rhode Island e Pennsylvania ed anche al Comptroller di New York City, Scott Stringer. Lo scorso anno una proposta simile fu archiviata a causa del potere decisionale che ha mantenuto Zuckerberg nonostante la quotazione in borsa, ma la situazione potrebbe essere radicalmente cambiata a causa dei numerosi problemi in cui è incappato il sito negli ultimi mesi.

Da parte di Facebook almeno al momento non è arrivata alcuna risposta ufficiale sulla questione, ma Zuckerberg potrebbe diventare il nuovo Elon Musk, che è stato rimosso dal ruolo di Chairman a seguito dell'indagine della SEC.