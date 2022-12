Mark Zuckerberg completa in extremis l'ultima acquisizione del 2022 per Meta

Mentre il mondo tech "trema" al pensiero di una nuova potenziale acquisizione da parte di Elon Musk, un'altra figura ben nota del settore ha appena compiuto, in extremis per quel che concerne il 2022, l'ultimo passo. Si fa riferimento a Mark Zuckerberg (chi ha detto Meta?).

Ebbene, come riportato da TechCrunch e The Verge (la fonte originale è il portale olandese De Tijd), a finire sotto la lente del colosso del mondo tech è Luxexcel, azienda del mondo smart eyewear. La società, che ha sede nei Paesi Bassi, è nota per progetti legati agli occhiali intelligenti: più precisamente, si fa riferimento a una realtà che si concentra sulla produzione delle lenti.

Luxexcel sfrutta infatti la stampa 3D per realizzare lenti da vista per occhiali e nel recente periodo si è concentrata sul mondo degli occhiali smart, costruendo soluzioni che integrano display LCD e pellicole olografiche. Insomma, si fa riferimento a un'acquisizione che, come ben potete immaginare, sembra contestualizzarsi bene nella visione di Metaverso espressa da Zuckerberg e soci.

I dettagli dell'operazione non sono stati resi noti al momento in cui scriviamo, ma TechCrunch afferma di aver ricevuto conferma, relativamente all'avvenuta acquisizione, da un portavoce di Meta. Di mezzo ci sarebbe in ogni caso il mondo della realtà aumentata: l'acquisizione di Luxexcel potrebbe aiutare Meta in tal senso. Ci si aspettano insomma novità in campo di occhiali AR nel prossimo futuro.