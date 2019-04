Mark Zuckerberg: entro il 2024 avremo due Facebook distinti

Mark Zuckerberg ha rivelato un interessante dettaglio sull'evoluzione che immagina per il suo social principale Facebook: entro 5 anni da oggi il social si sdoppierà, esisteranno due Facebook con due anime davvero molto diverse.

"Personalmente pensando al futuro di internet, io credo che una piattaforma per le comunicazioni orientata sulla privacy diventerà ancora più importante di quello che oggi sono le piattaforme aperte", aveva scritto Zuckerberg in una lunga nota. "La privacy dà alle persone la libertà di essere se stesse, e connettersi in modo più naturale, che è il motivo per cui abbiamo costruito i social network".

"Se si guarda ai modi in cui le persone stanno interagendo oggi che stanno crescendo più velocemente, questi sono le app di messaggistica, i piccoli gruppi, e le storie che scompaiono", ha spiegato poi Zuckerberg in una recente intervista con il CEO di Axel Springer. "È chiaro che questa sia la prossima grande next thing su cui le persone vogliono buttarsi a costruire".

Crittografia e messaggistica, dunque, diventeranno una parte importante del business di Facebook, al punto che Zuckerberg parla di due Facebook distinti: uno sarà come le piazze delle città, l'altro invece è privato, come il soggiorno di casa, dove scegliamo noi chi fare entrare e chi no.

Sorge un problema: come si monetizzano le conversazioni crittografate dove, almeno in teoria, per definizione non c'è una vasta mole di dati a cui accedere e quindi vendere agli inserzionisti? Abbiamo già una mezza idea su almeno uno dei possibili strumenti: la criptovaluta di Facebook.

Seconda questione: in un periodo dove c'è la sfida della disinformazione, ma anche quella del terrorismo, e in cui i governi guardano con forte diffidenza verso crittografia e strumenti decentralizzati, come farà Facebook a presentare una piattaforma che segua con coerenza questi principi senza gettare ulteriore benzina sul fuoco? La risposta a questa domanda forse potrebbe essere quella più interessante. Oggi è partita la prima giornata del F8, la convention di Facebook dedicata agli sviluppatori. E chi sa che non ne sapremo qualcosina in più.