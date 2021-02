Mark Zuckerberg avrebbe detto di 'fare male' ad Apple

Le "divergenze" tra Facebook e Apple continuano a catalizzare l'attenzione del mondo tech. Infatti, i due colossi continuano a mandarsi "frecciatine", tra dichiarazioni emerse mediante fonti estere e altre effettuate pubblicamente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors (la fonte originale è il Wall Street Journal), il CEO di Facebook avrebbe detto internamente ad alcuni dipendenti della sua azienda di "fare male" ad Apple, ovviamente nel senso di mettere "i bastoni tra le ruote" alla società di Cupertino.

A quanto pare, tra i vari motivi che avrebbero portato a questo approccio ci sarebbe anche un'intervista del 2018, in cui Tim Cook, CEO di Apple, affermava, in seguito allo scandalo Cambridge Analytica, che la sua società non si è mai trovata in una situazione simile. Inoltre, in quell'occasione Cook aveva fatto una sorta di "appello" per ulteriori interventi legislativi, affinché non si verificassero più attività del genere. Stando alle ultime indiscrezioni, a Zuckerberg non sarebbe andata giù quell'intervista e quest'ultima potrebbe essere stata "la goccia che ha fatto traboccare il vaso", portando il CEO di Facebook a rilasciare a più riprese dichiarazioni non propriamente positive su Apple.

In ogni caso, il Wall Street Journal riporta alcune dichiarazioni di Dani Lever, portavoce di Facebook, che afferma che quanto sta facendo la società di Cupertino "non è per la privacy, bensì per il profitto". Insomma, i rapporti tra Facebook e Apple non sono più quelli di una volta.