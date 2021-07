Mark Zuckerberg festeggia il 4 Luglio su un surfboard elettrico: web in tilt

Anche Mark Zuckerberg, come ogni americano che si rispetti, nella giornata di ieri ha festeggiato il 4 Luglio negli USA. Il CEO di Facebook ha voluto fare gli auguri a tutti con un video pubblicato sui suoi canali social che, manco a dirlo, ha rapidamente fatto il giro del mondo ed ha mandato in tilt il web.

Il motivo? Quello che sembra essere uno surfboard elettrico, dove Zuckerberg è stato registrato con in mano la bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti, il tutto sulle note di "Take Me Home, Country Roads" di John Denver.

Nel giro di poche ore la breve clip ha racimolato mezzo milione di visualizzazioni su Instagram e Facebook, e sul web sono iniziate a circolare teorie e meme di vario tipo. Alcuni la definiscono "la cosa peggiore che sia mai esistita", altri semplicemente affermano che "è cringe". In molti lanciano la teoria secondo cui si tratterebbe di un deepfake e non del vero Zuckerberg: "queste IA stanno diventando molto umane".

Tra una battuta e l'altra, insomma, il filmato di 71 secondi è rapidamente diventato virale ed ha fatto il giro del mondo.

Proprio qualche giorno fa Mark Zuckerberg ha guadagnato 5,1 miliardi di Dollari grazie all'andamento in borsa del titolo di Facebook.