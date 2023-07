Mark Zuckerberg festeggia la cintura blu di jiu jitsu: Elon Musk è avvisato

Mentre Elon Musk è impegnato con X, ovvero il nuovo nome di Twitter, Mark Zuckerberg si è concesso una foto su Instagram per festeggiare la cintura blu di jiu jitsu che ha ottenuto di recente.

Nel post, che trovate come sempre in calce, Zuckerberg si congratula con il suo coach Dave Camillo per avergli permesso di passare dalla cintura bianca, che aveva ottenuto appena iniziato ad allenarsi dopo la pandemia di Covid-19, a quella blu. Un messaggio ad Elon Musk sul match di cui si parla da tempo? Non lo sappiamo, ma nel frattempo sappiamo però che il CEO di Meta, fresco del successo ottenuto dall’applicazione Threads che è proprio un concorrente diretto di Twitter e che ancora non è disponibile in Italia, si sta allenando duramente.

Proprio qualche giorno fa, Zuckerberg si è fatto ritrarre insieme al campione dei pesi piuma UFC Alex Volkanovski dopo un allenamento ed ha affermato che il giovane CEO è piuttosto determinato e si sta allenando duramente.

Sul match tra Elon Musk e Mark Zuckerberg però almeno al momento sappiamo ancora poco: il presidente dell’UFC, Dana White, parlando con il New York Times si è detto sicuro del fatto che un incontro di questo tipo possa polverizzare tutti i record dei pay per view e, nel corso di un’intervista per TMZ ha lanciato l’idea di devolvere in beneficenza il ricavato dalle vendite.