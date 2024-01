Mark Zuckerberg ha fissato un nuovo obiettivo: vuole creare un'AGI open source

Mark Zuckerberg lancia formalmente la sfida ad OpenAI e Google ed in una nuova intervista ha annunciato che anche Meta vuole creare un’intelligenza artificiale generale, o AGI.

L’amministratore delegato di Meta non ha fornito una tempistica precisa, tanto meno una definizione di ciò che la sua compagnia intende per AGI. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a The Verge, ha affermato che “siamo arrivati all’idea che, per costruire i prodotti che vogliamo costruire, dobbiamo costruire per l’intelligenza generale. Penso che sia importante comunicarlo perché molti dei migliori ricercatori vogliono lavorare su problemi più ambiziosi”.

La battaglia per lo sviluppo di un’intelligenza generale artificiale quindi entra nel pieno e vede l’ingresso anche di un colosso del comparto come Meta, che dopo tale annuncio da parte del suo amministratore delegato potrebbe attrarre ricercatori e competenze tali da accelerare tale sviluppo.

Zuckerberg ha anche annunciato che entro la fine dell’anno Meta possiederà più 340.000 GPU H100 di NVIDIA, che rappresenta il chip perfetto per lo sviluppo dell’IA generativa. Complessivamente, entro la fine del 2024 il social network avrà a disposizione quasi 600.000 GPU, se considerati i suoi NVIDIA A100 ed altri chip per l’IA. Insomma, anche a livello di infrastrutture la compagnia sembra essere pronta.

Ma cosa intende il CEO di Facebook per AGI? “Non ho una definizione in una sola frase” afferma nell’intervista. “Si può cavillare se l’intelligenza generale è simile all’intelligenza di livello umano, o è vicina a quella umana, o è una super intelligenza del lontano futuro. Ma per me, la parte importante è in realtà la sua ampiezza, ovvero che l’intelligenza ha tutte queste diverse capacità per cui devi essere in grado di ragionare e avere intuito” continua.

L’arrivo di un’AGI, tuttavia, sarà graduale e non avverrà in un momento preciso. L’aspetto su cui vuole puntare Zuckerberg però è l’open source, in quanto “se lo si rende più aperto, si risolve un’ampia gamma di problemi che potrebbero derivare da un accesso ineguale alle opportunità e al valore. Quindi questa è una parte importante dell’intera visione open source”.