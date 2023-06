Mark Zuckerberg imita Elon Musk? Il piano social per rendere più 'cool' il CEO di Meta

Quando Mark Zuckerberg ha accettato l'"invito" di Elon Musk ad un incontro di boxe, molti sono rimasti stupiti. D'altro canto, il CEO di Meta ha sempre preferito tenere un profilo molto più basso rispetto ad Elon Musk e agli altri miliardari dell'hi-tech. Dietro al repentino cambiamento degli scorsi giorni, però, ci sarebbe un piano preciso.

Stando a quanto riporta il Washington Post, tutto il botta-e-risposta tra Elon Musk e Mark Zuckerberg farebbe infatti parte di un preciso piano per rendere più "amabile" il CEO di Meta, o quantomeno per farlo apparire "cool" agli occhi dei più giovani. Farebbero parte di questo stesso piano anche le numerose comparse di Zuckerberg al controverso podcast del provocatore americano Joe Rogan e del ricercatore Lex Friedman, entrambi molto noti nella comunità tech americana.

Non solo: Zuckerberg vorrebbe imitare Elon Musk, o quantomeno l'aura che questi è riuscito a creare negli ultimi anni attorno alla sua persona. Non a caso, sia Rogan che Friedman godono di grande popolarità tra i fan del CEO di Tesla e SpaceX. Per questo stesso motivo, Zuckerberg ha postato su Instagram alcune foto che ne dimostrano le capacità in arti marziali quali il jujitsu.

La strategia comunicativa del team di Zuck sembra dunque essere cambiata negli ultimi mesi, specie dopo che il pubblico ha iniziato a perdere interesse nell'"Impero dei Social" del creatore di Facebook. Ora, dunque, lo scopo sarebbe quello di riposizionare Zuckerberg come un innovatore visionario e un "nerd" amante della tecnologia. Ovviamente, questa stessa figura è stata costruita anche attorno a Elon Musk, e per questo lo scontro (anche fisico) tra i due sembra inevitabile.

In generale, un riposizionamento dell'immagine di Mark Zuckerberg potrebbe anche distrarre l'opinione pubblica dai problemi di Meta, un po' come le continue polemiche di Elon Musk hanno fatto passare (relativamente) in sordina i problemi di Twitter degli ultimi mesi. D'altro canto, la forza-lavoro di Facebook è stata tagliata tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, mentre i progetti nel Metaverso di Meta sembrano ormai essere giunti ad un punto morto. A questo punto, la compagnia potrebbe rivolgersi al suo CEO per risollevare la propria immagine, con un riposizionamento che potrebbe rendere l'Impero Social di Zuck di nuovo competitivo e attraente per alcune fasce di pubblico.