Mark Zuckerberg ha incontrato a sorpresa Donald Trump alla Casa Bianca

Mark Zuckerberg ha incontrato a sorpresa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella giornata di ieri nel corso del viaggio che il CEO di Facebook sta tenendo a Washington per placare le preoccupazioni dei Senatori in merito alla crescente influenza del social network ed i recenti scandali sulla privacy.

Un portavoce di Facebook, parlando con Digital Trends ha affermato che il CEO è nella capitale per incontrare i legislatori e "per ascoltare le loro preoccupazioni e parlare della futura regolamentazione di internet". Il rappresentante del social network ha anche aggiunto che Zuckerberg ha avuto "un incontro costruttivo con il presidente Trump alla Casa Bianca".

Secondo quanto raccolto dal giornale, al meeting avrebbero preso parte anche Dan Scavino, direttore dei social media Trump ed il consulente senior Jared Kushner, nonchè marito della figlia del presidente.

Trump in passato non ha risparmiato le critiche a Facebook. E' infatti arci noto che la piattaforma preferita dall'inquilino di Pennsylvania Ave sia Twitter, dove conta oltre 64 milioni di follower. In un tweet pubblicato a Marzo 2019, Donald Trump ha accusato non solo Facebook ma anche Google e Twitter di esser "dalla parte dei radicali di sinistra democratici".

A seguito dell'incontro però non ha pubblicato alcun tweet sui contenuti della discussione.