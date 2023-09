Mark Zuckerberg, Meta Quest e il torneo della tastiera virtuale

Cosa sta facendo Mark Zuckerberg ora che la questione della cage fight con Elon Musk è giunta al termine? Come prevedibile, il CEO di Meta è tornato a concentrarsi sui prodotti della sua azienda. Tuttavia, di mezzo c'è anche uno "strano torneo" a chi digita più rapidamente usando una tastiera in realtà virtuale.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina, il video condiviso sul profilo Instagram ufficiale di Mark Zuckerberg ad agosto 2023 mostra il CEO di Meta e soci "darsi battaglia" a suon di pressioni di tasti virtuali. Di fatto, ciò che si vede nel video sono delle persone che "picchiettano" le dita su una scrivania in cui non c'è alcuna tastiera.

Per fortuna, a schermo viene trasmesso anche il flusso video derivante dal visore per la realtà aumentata Meta Quest indossato dai partecipanti, ovvero dal team Reality Labs di Meta. A partecipare c'era però anche lo stesso Zuckerberg, che ha affermato di essere riuscito a scrivere circa 100 parole al minuto in questo modo.

Tuttavia, a vincere il "torneo" è stato, a quanto pare, Andrew Bosworth, CTO di Meta, dato che quest'ultimo ha raggiunto circa 120 parole al minuto. Zuckerberg ha dunque dichiarato di doversi "allenare", questa volta non in un ring ma seduto alla scrivania. Questo sempre Elon Musk permettendo.