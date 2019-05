Mark Zuckerberg è a Milano, beccato dentro un ottico

Avvistato a Milano Mark Zuckerberg, il CEO e fondatore di Facebook. Un video lo immortala mentre è all'interno di un ottico assieme alla moglie Priscilla Chan. La notizia è stata quindi confermata anche dall'ufficio stampa di Facebook.

Il video non è più disponibile, la privacy del post è stata rapidamente impostata su "Mostra solo agli amici". L'ufficio stampa di Facebook come detto in apertura ha effettivamente confermato la visita di Mark Zuckerberg assieme alla moglie Priscilla Chan a Milano, tuttavia, riporta Wired, non ha voluto specificare se si trattasse di un viaggio di piacere o di lavoro.

Inoltre i coniugi Zuckerberg sarebbero già in viaggio verso la Francia, in quello che sembra un vero e proprio tour de force per tutta l'Europa. La meta successiva (se ci sarà)? Anche questo è un mistero.

Sappiamo però che Zuckerberg incontrerà il Presidente della Francia Emmanuel Macron all'Eliseo domani, venerdì 10 maggio. Parleranno di hate speech.

Così la tappa meneghina potrebbe essere stata un semplice diversivo prima della Francia, vera destinazione del viaggio europeo di Zuckerberg.

